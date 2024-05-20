Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Canangkan HUT Ke-497, PJ Gubernur Optimis Jakarta Tetap Jadi Magnet Ekonomi Indonesia

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |07:33 WIB
Canangkan HUT Ke-497, PJ Gubernur Optimis Jakarta Tetap Jadi Magnet Ekonomi Indonesia
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi (foto: dok MPI)
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebutkan, pihaknya optimis bahwa Provinsi Jakarta masih menjadi magnet ekonomi bangsa meskipun tidak lagi menjadi ibukota negara.

Hal tersebut ia sampaikan usai menggelar kegiatan Pencanangan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-497 Kota Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Minggu 19 Mei 2024.

Memasuki umur 497 tahun, Heru mengharapkan Kota Jakarta sebagai kota global dapat tetap menjadi daya tarik atau magnet di sektor perekonomian.

Heru meminta jajarannya untuk dapat memastikan kota Jakarta mampu memberikan yang terbaik, termasuk menjaga rasa nyaman, aman, dan suasana yang kondusif bagi para investor serta seluruh pihak yang berkegiatan di Jakarta.

"Tentunya, kita harus mengumpulkan titik-titik kegiatan yang bertaraf internasional, seperti event olahraga, kuliner, maupun budaya. Kegiatannya bisa digelar selama satu minggu atau setiap bulan sekali. Sehingga, roda perekonomian bisa tetap berjalan, dan kita bisa mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang cukup baik untuk ke depannya," ujar Heru.

Pj. Gubernur Heru juga berharap, masyarakat dapat hidup tenang dan nyaman di Kota Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berupaya keras memberikan fasilitas serta sarana dan prasarana yang terbaik untuk seluruh warga.

Heru juga memastikan anak-anak dapat menempuh pendidikan dengan baik. Serta tersedia jarangan transportasi publik yang memudahkan warga beraktivitas.

"Setelah UU DKJ disahkan, maka tahun ini adalah tahun terakhir Kota Jakarta menyandang status sebagai Ibu Kota Negara. Maka, ke depan, siapapun yang memimpin Jakarta, harus mampu membuat Jakarta mendapatkan ranking yang terbaik dari kota-kota lain di dunia," sambungnya.

