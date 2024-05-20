Isak Tangisan Pecah saat Keluarga Korban Pesawat Jatuh di BSD Datangi RS Polri

Keluarga korban pesawat jatuh di BSD saat datangi RS Polri (foto: MPI/Jonathan)

JAKARTA - Suasana haru menyelimuti Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hal ini menyusul datangnya keluarga korban pesawat latih yang jatuh di kawasan BSD, Tangerang Selatan.

Diketahui kecelakaan pesawat ini merenggut nyawa tiga korban di antaranya pilot, kopilot pesawat dan seorang engineer. Mereka di antaranya Pulu Darmawan, Suwanda dan Farid Ahmad.

Berdasarkan pantauan di lokasi keluarga dari korban Farid Ahmad tiba di RS Polri untuk menjemput jenazah korban. Kerabat dan keluarga yang tiba terlihat langsung memasuki ruang duka yang berada di Rumah Sakit Polri.

Saat memasuki ruangan itu, isak tangis sang istri pun kembali pecah. Ia terlihat tersedu menangis sambil menyeka air matanya. Keluarga yang tiba pun langsung menguatkan istri Farid dengan memeluknya. Jenazah Farid rencananya akan diberangkatkan ke Bandung, Jawa Barat.

Namun hingga berita ini ditayangkan, jenazah Farid masih berada di Ruang Duka Rumah Sakit Polri.

Sebagai informasi, dari ketiga korban, baru jenazah Suwanda yang telah diserahkan kepada keluarga. Usai diserahkan kepada keluarga, jenazah Suwanda langsung dibawa ke Cirebon.

(Awaludin)