KNKT Sebut Pesawat Jatuh di BSD Tak Punya Black Box

JAKARTA - Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Soerjanto Tjanjono mengatakan, bahwa pesawat latih milik Indonesia Flying Club dengan nomor PK-IFP 172 yang jatuh di BSD, Tangerang Selatan, Minggu (19/5/2024) tidak memiliki black box.

Perlu diketahui, black box merupakan komponen penting yang digunakan dalam bidang transportasi yang umumnya merujuk pada rekaman data penerbangan.

“Tidak ada blackbox-nya,” kata Soerjanto Tjanjono kepada wartawan, Senin (20/5/2024).

BACA JUGA: Isak Tangisan Pecah saat Keluarga Korban Pesawat Jatuh di BSD Datangi RS Polri

Sementara itu, Soerjanto menuturkan, usia pesawat latih yang digunakan tersebut belum terlalu tua.

“Saya belum liat datanya. Tapi (pesawat latih) ini, ngga terlalu tua juga,” ujarnya.

Lebih jauh, terkait layak atau tidaknya pesawat itu mengudara, Soerjanto belum mengetahui persis. Ia menegaskan, pihaknya akan mempelajari dulu seluruh data terkait pesawat yang jatuh pada siang kemarin.

“(Soal layak atau tidak) kami belum bisa ngomong, kami akan mempelajari dulu data-datanya semuanya,” jelasnya.

BACA JUGA: Kronologi Lengkap Pesawat Latih Jatuh di Kawasan BSD Tangerang hingga Sebabkan 3 Korban Tewas

Sebelumnya, Kapolres Metro Tangerang Selatan, AKBP Ibnu Bagus Santoso menyebutkan, pesawat latih milik Indonesia Flying Club yang jatuh di Jalan Sunburst, BSD, Tangerang Selatan, mengarah Pondok Cabe menuju Tanjung Lesung.