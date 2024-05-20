Jelang Idul Adha, Pemprov DKI Sudah Periksa 2.487 Hewan Kurban

JAKARTA - Jelang Hari Raya Idul Adha pada pertengahan Juni 2024 mendatang, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta terus menggencarkan pemeriksaan kesehatan ribuan hewan kurban.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, untuk mengendalikan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Dinas KPKP melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan kelayakan hewan kurban.

"Pemeriksaan ini mencakup kondisi fisik serta kecukupan umur di Tempat Penampungan Hewan Kurban (TPnHK) 5 wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta," ujar Suharini kepada wartawan, Senin (20/5/2024).

Ia mengungkapkan, hewan kurban tersebut berasal dari Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.