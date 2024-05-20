Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Idul Adha, Pemprov DKI Sudah Periksa 2.487 Hewan Kurban

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |13:08 WIB
Jelang Idul Adha, Pemprov DKI Sudah Periksa 2.487 Hewan Kurban
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jelang Hari Raya Idul Adha pada pertengahan Juni 2024 mendatang, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta terus menggencarkan pemeriksaan kesehatan ribuan hewan kurban.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, untuk mengendalikan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Dinas KPKP melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan kelayakan hewan kurban.

"Pemeriksaan ini mencakup kondisi fisik serta kecukupan umur di Tempat Penampungan Hewan Kurban (TPnHK) 5 wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta," ujar Suharini kepada wartawan, Senin (20/5/2024).

Ia mengungkapkan, hewan kurban tersebut berasal dari Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/11/3185841//ilustrasi_pembayaran_bea_balik_nama_kendaraan_bermotor-sEpm_large.jpg
Bukan Sekadar Ganti Nama, BBNKB Adalah Kontribusi Warga Membangun Ibu Kota!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/11/3185629//bapenda_pembebasan_pbb_p2-0ueV_large.jpg
Pemprov DKI Beri Diskon dan Hapus Denda PBB-P2 hingga Akhir Tahun, Catat Tanggalnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185099//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-HPOF_large.jpg
Gubernur Pramono Sebut Jakarta Masih Jadi Pusat Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184946//ciliwung-NQay_large.jpg
Siapkan Rp232 M, Pemprov DKI Akan Normalisasi Dua Titik Kritis Ciliwung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184569//ilustrasi_hiburan_pertunjukan_musik-iEkr_large.jpg
Industri Hiburan Bukan Sekadar Tontonan, PBJT Bangun Jakarta Jadi Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184397//ilustrasi_membeli_rumah_pertama-BXrt_large.jpg
Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB, Pemprov DKI Jakarta Mudahkan Warga Punya Rumah Pertama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement