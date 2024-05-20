Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Buru Komplotan Pelaku Begal Ojek Online di Cilincing

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |13:29 WIB
Polisi Buru Komplotan Pelaku Begal Ojek Online di Cilincing
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Seorang pengemudi ojek online (ojol) menjadi korban pembegalan oleh empat pelaku saat melintas di Jalan Arteri Marunda Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara pada Kamis (16/5/2024) dini hari pukul 03.30 WIB.

Kanit Reskrim Polsek Cilincing, Iptu Pilipi Ginting mengatakan korban berinisial HPT (40) warga Cilincing yang sehari-hari bekerja sebagai ojek online. Menurut keterangan korban, sekitar pukul 03.01 WIB ia mendapatkan orderan penumpang di wilayah Cilincing.

"Saat korban melintas di jembatan STIP Jalan Arteri Marunda arah Cilincing korban merasa ada yang mengikuti dari belakang," ujar Pilipi, Senin (20/5/2024).

Karena merasa dibuntuti, korban kemudian mencari tempat keramaian untuk berlindung. Namun secara tiba-tiba pelaku menggunakan dua sepeda motor menghadang korban sehingga korban kaget dan terjatuh.

Keempat pelaku diketahui membawa kabur motor korban Honda PCX dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) B-3261-UZW ke arah Cilincing.

