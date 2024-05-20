Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Remaja 16 Tahun Tewas Tenggelam di Setu Cimuleuit Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |13:40 WIB
Remaja 16 Tahun Tewas Tenggelam di Setu Cimuleuit Bogor
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BOGOR - Tim SAR gabungan mengevakuasi remaja berinisial AR (16), yang tenggelam di Setu Cimuleuit, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Korban yang sudah meninggal dunia sudah diserahkan ke keluarga.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 08.00 WIB. Menurut saksi, korban sedanh mandi bersama teman-temannya di Setu Cimuleuit.

"Korban sedang mandi di Setu Cimuleuit sebelum mengambil kayu. Dua orang mandi dan 4 orang temannya tidak ikut mandi karna tidak bisa berenang," kata Adam dalam keterangannya, Senin (20/5/2024).

Ketika itu, korban diduga kelelahan dan akhirnya tenggelam. Tim SAR gabungan yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk pencarian.

