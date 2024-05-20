Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jenazah Farid Mekanik Pesawat Latih Jatuh di BSD Tiba di Rumah Duka

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |13:48 WIB
Jenazah Farid Mekanik Pesawat Latih Jatuh di BSD Tiba di Rumah Duka
Jenazah korban pesawat jatuh tiba di rumah duka. (Foto: Ferry Bangkit)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Jenazah Farid Ahmad (34) tiba di rumah duka di Kompleks Grand Villa Cihanjuang nomor 6, Kampung Cisasawi, RT 01/05, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pada Senin (20/5/2024).

Farid merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat latih jatuh di kawasan BSD, Tangerang, Banten pada Minggu (19/5/2024). Jenazah tiba sekitar pukul 12.30 WIB menggunakan mobil ambulans dikawal oleh mobil patroli dan pengawal (patwal) kepolisian dan rombongan.

 BACA JUGA:

Tiba di rumah duka, istri korban, Rina Aprianti (34) yang berada di ambulans langsung turun dari mobil menuju rumah duka sambil menangis histeris. Ia terpaksa dipapah oleh sejumlah keluarga dan kerabat korban.

