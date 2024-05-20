Jenazah Farid Mekanik Pesawat Latih Jatuh di BSD Tiba di Rumah Duka

BANDUNG BARAT - Jenazah Farid Ahmad (34) tiba di rumah duka di Kompleks Grand Villa Cihanjuang nomor 6, Kampung Cisasawi, RT 01/05, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pada Senin (20/5/2024).

Farid merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat latih jatuh di kawasan BSD, Tangerang, Banten pada Minggu (19/5/2024). Jenazah tiba sekitar pukul 12.30 WIB menggunakan mobil ambulans dikawal oleh mobil patroli dan pengawal (patwal) kepolisian dan rombongan.

Tiba di rumah duka, istri korban, Rina Aprianti (34) yang berada di ambulans langsung turun dari mobil menuju rumah duka sambil menangis histeris. Ia terpaksa dipapah oleh sejumlah keluarga dan kerabat korban.