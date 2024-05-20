Palak Pedagang Obat di Jaktim, Polisi Gadungan Ditangkap

JAKARTA - Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap seorang polisi gadungan bersama rekannya, yang kerap meresahkan warga. Pelaku menggunakan baju dinas berpangkat Aiptu sering meminta jatah uang ke pedagang obat dan minuman.

Kepala Satuan Reserse Narkoba atau Kasatresnarkoba Polres Jaktim, Kompol Yudi Permadi membenarkan kabar penangkapan seorang pelaku yang menggunakan seragam polisi bernama Firmansyah.

"Ada dua yang diamankan namun yang berperan sebagai polisi gadungan hanya satu orang," kata Yudi kepada wartawan, Senin (20/5/2024).

Kekinian, lanjut Yudi, kedua pelaku telah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Kronologi lengkap terkait kasus ini rencananya akan diekspose sore nanti.