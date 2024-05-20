Maling Besi Penutup Gorong-Gorong di Pancoran Mas Depok Tertangkap Basah oleh Warga

DEPOK - Seorang maling ketangkap basah oleh warga saat hendak mencuri besi penutup gorong-gorong di wilayah Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok pada Minggu 19 Mei 2024 malam.

Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Triharijadi membernarkan kejadian tersebut. Menurutnya, saat ini pelaku tengah diperiksa Unit Reskrim Polsek Pancoran Mas.

"Betul sedang di tangani oleh Unit Reskrim," kata Tri saat dikonfirmasi, Senin (20/5/2024).

Tri mengatakan bahwa maling berupaya mengambil satu buah besi penutup gorong-gorong dan beraksi seorang diri.

"Itu besi penutup gorong-gorong 1 buah, pelaku 1 orang," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )