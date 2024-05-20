Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Bocah SMP Terjun dari Lantai 3 Gedung Sekolah di Tebet Hendak Bunuh Diri

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |18:01 WIB
Polisi Ungkap Bocah SMP Terjun dari Lantai 3 Gedung Sekolah di Tebet Hendak Bunuh Diri
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkapkan bocah SMP berinisial GA (14) yang dikabarkan terjun bebas dari lantai 3 sekolahnya di kawasan Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan, diduga hendak melakukan aksi bunuh diri. Beruntung dia berhasil selamat dan tengah mendapatkan perawatan medis.

"Tujuan korban lompat tersebut diduga ingin bunuh diri dan mengakhiri hidupnya," ujar Kapolsek Tebet, Kompol Murodih pada wartawan, Senin (20/5/2024).

Menurutnya, bocah SMP itu diduga hendak melakukan aksi bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 3 sekolahnya. Peristiwa itu terjadi pada Senin (20/5/2024) siang sekira pukul 12.00 WIB, awalnya korban tengah bersama teman-temannya pada waktu jam istirahat.

"Di ruang kelas VII E di lantai 3 gedung sekolah, korban sempat menyuruh temannya keluar ruangan kelas, korban lalu membuka jendela kelas (berencana melompat dari jendela), teman korban sempat teriak melarangnya untuk lompat, tapi tak dihiraukan, korban langsung melompat ke luar jendela," tuturnya.

Dia mengungkap, saat korban lompat ke luar jendela, dia sempat tersangkut genteng di lantai 2 gedung sekolahnya itu hingga akhirnya dia jatuh di lantai 1. Akibatnya, bocah berusia 14 tahun itu mengalami luka di bagian kepala sebelah atas kiri, luka lecet di bagian kaki sebelah kanan dan tangan kiri hingga akhirnya korban pun dilarikan Puskesmas Kecamatan Tebet.

Halaman:
1 2
      
