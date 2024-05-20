Maling Bersenpi di Pondok Gede Ditangkap, Rekannya Ikut Diburu

BEKASI - Polisi menangkap S, pria yang melakukan upaya pencurian motor dengan menggunakan senjata api rakitan di wilayah Pondok Gede, Kota Bekasi, Sabtu (18/5) lalu. Kini, polisi memburu sosok berinisial A yang ternyata ikut dalam melaksanakan aksi.

"Pelaku (melakukan pencurian) bersama temannya yang berinisial A. Untuk A masih DPO," kata Kapolsek Pondok Gede Kompol Dwi Haribowo, Senin (20/5/2024).

Dwi menjelaskan A berhasil kabur saat keduanya berusaha melarikan diri dari kejaran warga. Dwi juga menjelaskan bahwa senjata api yang digunakan S ternyata milik A.

"Untuk senjata yang pemilik aslinya adalah dari rekan pelaku yang inisial A. Jadi untuk senjata dari mana masih kita lakukan pengembangan," sambungnya.

Kedua pelaku ini memang spesialis mencuri kendaraan bermotor yang kerap beraksi di wilayah Pondok Gede. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapati keduanya telah melakukan aksi sebanyak empat kali.