Pencuri Ban Mobil di ITC Cempaka Mas Jual Barang ke Penadah Rp1,2 juta

JAKARTA - Polisi mengungkapkan kasus pencurian ban mobil di ITC Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat dibanderol pelaku berinisial AMP (25) dengan harga Rp1,2 juta.

Pencurian ban tersebut dilakukan pelaku pada Selasa 7 Mei 2024 lalu di parkiran ITC Cempaka Mas lantai 4. Pelaku mengaku, ban hasil curiannya itu dia jual ke penadah berinisial SH (47) di wilayah Jakarta Utara.

"Tersangka AMP mengaku hasil pencurian 3 unit ban mobil Daihatsu Sigra di ITC Cempaka Mas di jual kepada tersangka SH seharga Rp1.200.000," kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Anton Elfrino saat konferensi pers, Senin (20/5/2024).

Usai beraksi di ITC Cempaka Mas, AMP kemudian mencuri tiga ban mobil di parkiran RSUD Koja. "Jadi, perkara yang ada di kita pencurian ban kemudian ada juga perkara yang mereka lakukan di Jakarta Utara di Rumah Sakit Koja. Pencurian, sama," kata Anton.

AMP pun ditangkap Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara pada Kamis, 20 Mei 2024. AMP ditangkap di wilayah Koja. Setelah menangkap AMP, polisi kemudian menangkap SH yang merupakan penadah barang curian.

Atas perbuatannya tersangka AMP dijerat Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama lamanya 7 tahun penjara.

Sementara tersangka SH dijerat Pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.

(Arief Setyadi )