HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kerap Palak Pedagang, Polisi Gadungan di Jakarta Timur Ditangkap

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |20:55 WIB
Kerap Palak Pedagang, Polisi Gadungan di Jakarta Timur Ditangkap
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap LH, pria yang sehari-hari menjadi polisi gadungan di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. LH seharj mengincar pedagang-pedagang untuk dimintakan sejumlah uang.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly mengatakan LH awalnya merupakan orang yang terindikasi sebagai pengedar narkoba. Namun saat ditangkap, terungkaplah bahwa LH kerap menjadi polisi gadungan.

"Pekerjaan dia sehari-hari suka mengemil kepada para pedagang yang ada di wilayah Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian seragam," kata Nicolas kepada wartawan, Senin (20/5/2024).

Nicolas menjelaskan LH sehari mengaku berdinas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Bahkan, kegiatannya untuk menjadi polisi gadungan sudah dilakukan selama empat tahun.

"Dilakukan untuk mendapatkan ekonomi, mendapatkan rezeki uang, dia menipu warga masyarakat dan juga menipu keluarganya. Bisa mendapati Rp3 juta per bulannya," sambungnya.

Polisi turut mengamankan barang bukti berupa properti seragam polisi lengkap layaknya anggota Polri. Nicolas juga memastikan bahwa sebenarnya LH merupakan seorang pengangguran.

"Pasal 508 KUHP atau 378 KUHP (sangkaan pasal) tidak ada kerjanya-kerjanya mengemil dia terobsesi jadi polisi," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
