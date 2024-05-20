Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PN Bogor Gelar Sidang Sengketa Tanah, Majelis Hakim Turun ke Lapangan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |22:40 WIB
PN Bogor Gelar Sidang Sengketa Tanah, Majelis Hakim Turun ke Lapangan
A
A
A

BOGOR - Pengadilan Negeri Bogor menggelar sidang lapangan dalam agenda pemeriksaan lokasi tanah di Jalan Kolonel Achmad Syam, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Dimana, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Polresta Bogor Kota digugat terkait dugaan penyerobotan tanah milik warga.

"Ini tujuannya majelis hanya ingin melihat yang mana lokasi yang digugat, batas-batasnya dan apakah ada pihak lain yang menguasai lokasi yang menjadi objek gugatan," kata Hakim Ketua Ridwan Sundariawan saat membuka sidang lapangan, Senin (20/5/2024).

Pada sidang kali ini para pihak menunjukkan batas objek yang menjadi sengketa sesuai klaim masing-masing. Majelis hakim beserta para pihak melakukan pengecekan lahan dengan berkeliling untuk mengetahui kebenaran klaim kedua pihak.

Di lokasi, Kuasa Hukum pemilik tanah Faruq Makarim mengklaim bahwa pihaknya tidak melawan hukum lantaran secara legal telah membeli tanah seluas 3.911 meter tersebut dan proses sertifikasi melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.

"Dalam hal ini sebagai penggugat atas obyek tanah yang kami beli secara legal dan memenuhi prosedur sesuai perundangan yang berlaku. Alhamdulillah, majelis bersedia secara intens dan detail di lapangan memeriksa kondisi lapangan," ucap Faruq.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DJKN Sengketa Tanah PN Bogor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185563//lelang_barang_djkn_kemenkeu-ErLt_large.png
DJKN Tegaskan Lelang Barang Dilakukan Secara Adil dan Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/470/3181966//nusron_wahid-3HRo_large.jpg
Jusuf Kalla Marah Usai Tanah 16,4 Hektare Diserobot GMTD, Nusron Wahid Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175714//keadilan-LcKg_large.jpg
Ironi Keadilan Li Sam Ronyu, Lansia yang Terjerat Hukum Dituding Palsukan AJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/525/3153940//perkara_sengketa_tanah_anak_kelas_5_sd_digugat_kakeknya-5zOy_large.jpg
Perkara Sengketa Tanah, Anak Kelas 5 SD Digugat Kakeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/455/3140179//atilla_syach-1qDf_large.jpg
Bisnis dan Sumber Penghasilan Attila Syach, Bantu Lunasi Sengketa Tanah Atalarik Syach
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/627/3123661//menolak_digusur-QyAf_large.jpg
Demo Warga Kebon Sayur di Kantor Wali Kota Jakbar Ricuh, Massa Panjat Pagar dan Saling Dorong dengan Aparat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement