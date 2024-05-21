Gempa Berkekuatan Magnitudo 4,7 Guncang Melonguane

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,7 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut) Pada Senin (20/5/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 23.34 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 62 Kilometer dari Timur Laut Melonguane, Sulut. Adapun gempa tersebut, berada di kedalaman 10 Kilometer.

"#Gempa Mag:4.7, 20-May-2024 23:34:20WIB, Lok:4.50LU, 126.94BT (62 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Kabupaten Melonguane diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Khafid Mardiyansyah)