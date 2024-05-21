Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepemimpinan Prabu Siliwangi Bikin Pajajaran Disegani Negara Asing

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |07:02 WIB
Kepemimpinan Prabu Siliwangi Bikin Pajajaran Disegani Negara Asing
Prabu Siliwangi. (Foto: Ist/Wikimedia Commons)
A
A
A

SOSOK Prabu Siliwangi disegani oleh kawan dan lawan karena memimpin Kerajaan Padjajaran dengan bijak. Tak ayal, kerajaan tersebut jadi wilayah yang kuat dan kokoh. Bahkan konon Prabu Siliwangi yang bernama Sri Baduga Maharaja ini memiliki hubungan baik dengan Portugis.

Saat itu Portugis menguasai Malaka, konon hubungan bilateral antara Portugis dan Pajajaran pada tahun 1513 Masehi, cukup intensif dan mesra. Bahkan mesranya hubungan keduanya membuat keduanya kerap bertukar utusan.



Pluralisme di Masa Kerajaan Pajajaran saat Raja Prabu Siliwangi Nikahi Wanita Islam 

Portugis saat itu memang tengah menjalin komunikasi intens dengan sejumlah pihak. Beberapa partner dalam perdagangan via laut yakni Cina, Keling, Persia, Mesir, Champa, Madinah, Pahang, Kalimantan, Jawa, dan beberapa puluh kerajaan yang ada di Bumi Nusantara lainnya, termasuk Pajajaran, sebagaimana dikutip dari buku "Hitam Putih Pajajaran : dari Kejayaan hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran".

Bahkan untuk memperlancar hubungan kedua daerah ini, dalam naskah kuno Kroopak 630 Sanghyang Siksakandang Karesian, telah mempersiapkan sosok "Jurubasa Darmamurcaya", atau juru penerang bahasa, yang spesialis menguasai ahli bahasa dan penerjemah bahasa.

 

Namun uniknya selama menjalin hubungan dengan Portugis, Sri Baduga tidak memperkenalkan diri sebagai Kerajaan Pajajaran. Hal ini tentu cukup unik dan tidak diketahui banyak orang. Sri Baduga Maharaja yang bergelar Prabu Siliwangi memilih untuk menyebut negaranya sebagai Kerajaan Sunda, saat saling bertukar menukar utusan.

1 2
      
