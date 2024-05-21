Advertisement
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Bumi Guncang Pulau Panjang NTB Dini Hari Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |01:32 WIB
Gempa Bumi Guncang Pulau Panjang NTB Dini Hari Ini
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 2,8 mengguncang wilayah Pulau Panjang, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa (21/5/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 01.03 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 5 kilometer Timur Laut Pulau Panjang, NTB. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"#Gempa Mag:2.8, 21-May-2024 01:03:18WIB, Lok:8.39LS, 116.92BT (5 km TimurLaut PULAUPANJANG-NTB), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga daerah Pulau Panjang diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Khafid Mardiyansyah)

      
