Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa KPK Cecar Pejabat Kementan soal Iuran untuk Acara Ulang Tahun SYL

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |03:58 WIB
Jaksa KPK Cecar Pejabat Kementan soal Iuran untuk Acara Ulang Tahun SYL
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar sejumlah saksi yang dihadirkan dalam dalam persidangan dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Terungkap dalam persidangan pegawai di lingkungan Kementan sempat diminta uang Rp 46 juta untuk ulang tahun, eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Mulanya, Jaksa KPK, Mayer Simanjuntak menanyakan kebenaran permintaan uang untuk ulang tahun SYL dan anak buahnya, kepada Seskaban PPSDMP Kementerian Pertanian (Kementan), Siti Munifah, yang dihadirkan sebagai saksi persidangan.

"Nah, untuk yg bawah-bawahnya ini bisa dijelaskan ini kenapa berbeda ada yg bantuan bencana, Gedung A Rp 80 juta, partisipasi ulang tahun Mentan dan pegawai Wichan Rp 46 juta. Bisa dijelaskan?," tanya Mayer di ruang sidang, pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/5/2024).

Pertanyaan jaksa dibenarkan oleh Siti, perihal adanya uang iuran untuk kegiatan di luar kedinasan.

"Baik, jadi ini setiap kali ada kegiatan yang sifatnya bukan kedinasan, itu dari Biro selalu meminta untuk partisipasi dan kami menanyakan partisipasinya untuk apa, jadi dituliskan oleh kawan-kawan sesuai dengan permintaan dari kegiatan itu," jawab Siti.

Meski sudah memberikan uang partisipasi itu, Siti mengaku tidak mengetahui apakah benar ada kegiatan ulang tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185687//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-G5nl_large.jpg
Kasus TPPU SYL Tak Kunjung Disidang, Ini Penjelasan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181819//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-qT9R_large.jpg
Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Anak hingga Penyanyi Nayunda Nabila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181299//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-PtQv_large.jpg
KPK Panggil Istri Syahrul Yasin Limpo Terkait Kasus TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179809//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-VEZN_large.jpg
KPK Periksa Mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono di Lapas Sukamiskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144284//kpk_panggil_plt_irjen_kementan_terkait_tppu_syl-nICg_large.jpg
KPK Panggil Plt Irjen Kementan terkait TPPU SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138965//syl_saat_ditangkap_kpk-pvaK_large.JPG
KPK Eksekusi SYL, Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement