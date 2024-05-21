Zulhas Sambut Positif Charles Bonar Sirait Daftar Bakal Cagub Sumut 2024-2029 Melalui PAN

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyambut positif keseriusan Charles Bonar Sirait untuk mengembalikan talenta kepemimpinannya bagi tanah leluhurnya Sumatera Utara melalui peristiwa politik Pilkada Sumatera Utara 2024.

Pendaftaran Doktor Ilmu Komunikasi Politik Charles Bonar Sirait sebagai Calon Kepala Daerah Sumatera Utara 2024-2029 melalui Partai Amanat Nasional mendapatkan tanggapan positif dari DPP Partai Amanat Nasional, ujar Zulkifli Hasan.

“Kami telah mengetahui rekam jejak positif Charles sejak lama melalui penampilan impresifnya di televisi. Kami senang menyaksikan generasi muda dan berbakat seperti Charles terpanggil untuk membangun bangsa melalui jalur politik”, ujar Zulkifli Hasan yang kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan dalam keterangannya.

BACA JUGA:

Charles Bonar Sirait tercatat meraih beberapa kali Panasonic Award untuk kategori “The Best Male TV Presenter” di tahun 1999, 2000 dan 2001.

Charles Bonar Sirait diketahui merupakan Duta program “Manggala Agni” dari Kementerian Kehutanan saat Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan di Tahun 2009 sampai tahun 2014.

Saat itu Charles yang merupakan aktifis lingkungan hidup juga menyandang tugas sebagai Duta Earth Hour WWF Indonesia dan Pembawa Acara Televisi Selamat Pagi Nusantara TVRI yang merupakan mitra komunikasi dari Kementerian Kehutanan.

Charles yang kemudian kerap berdiskusi dengan Zulkifli Hasan tentang berbagai Issue Lingkungan Hidup seperti Global Warming, Sustainable Environment akhirnya direkrut untuk membantu program komunikasi Kementrian Kehutanan, “Manggala Agni”.

BACA JUGA:

Hendra Cipta, Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional Sumut yang didampingi anggota Tim Pilkada DPW PAN Sumut Agus Salim Ujung, Jahidin Hidayat Daulay, Hj Zuraida Ghina, Pinta Ito Siregar, Nasrullah, dan Suartono telah menerima berkas pendaftaran Calon Kepala Daerah Sumatera Utara 2024 dari Aktor dan Presenter Senior Indonesia, Doktor Charles Bonar Sirait,SE,MM hari Sabtu, 18 Mei 2024 yang lalu di Rumah PAN Sumut.

Agus Salim Ujung yang merupakan Koordinator Tim Penjaringan Calon Kepala Daerah Sumatera Utara DPW PAN Sumut menjelaskan partainya memberikan apresiasi positif dan perhatian khusus terhadap Tokoh Nasional seperti Charles Bonar Sirait yang telah memiliki berbagai rekam jejak positif pada skala Internasional dan nasional kini bersedia membangun tanah leluhurnya Sumatera Utara.