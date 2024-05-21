Hari Ini MK Bacakan Putusan Dismissal 207 Sengketa Pileg 2024, Ditargetkan Selesai Besok

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini akan membacakan putusan dismissal terhadap 207 perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024.

Dismissal ialah penentu apakah perkara yang diajukan layak untuk diteruskan ke tahapan selanjutnya. Jika dianggap layak agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan bahwa sidang pembacaan putusan dimulai, Selasa (21/5/2024) sejak pukul 08.00 WIB dan ditargetkan selesai dua hari hingga besok.

