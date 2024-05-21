Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Terbang ke Sumbar Kunjungi Korban Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |08:30 WIB
Jokowi Terbang ke Sumbar Kunjungi Korban Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi
Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma untuk terbang ke Sumatera Barat (Foto: Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo berkunjung ke Sumatra Barat. Jadwalnya adalah meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi yang menewakan puluhan orang.

Jokowi lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur menuju Sumatra Barat dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Selasa (21/5/2024) sekitar pukul 06.30 WIB.

Setibanya di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman. Kepala Negara akan langsung menuju salah satu lokasi terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Agam.

