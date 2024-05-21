Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,7 Guncang Gorontalo, Pusatnya di Darat!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |12:52 WIB
Gempa M4,7 Guncang Gorontalo, Pusatnya di Darat!
Illustrasi (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,7 mengguncang wilayah Gorontalo pada Selasa (21/5/2024) siang ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa pusat gempa berada di darat Timur Laut Pohuwato, Gorontalo.

"Mag:4.7, 21-Mei-24 12:16:46 WIB, Lok:0.84 LU, 121.97 BT (Pusat gempa berada di darat 42 Km Timur Laut Pohuwato, Gorontalo), Kedalaman:37 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG menjelaskan gempa bumi turut dirasakan di Pohuwato dengan skala II-III.

"Dirasakan (MMI) II-III Pohuwato," jelasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186780//hujan-I6L1_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186673//siklon_tropis-YK7N_large.jpg
Waspada! Sisa Siklon Tropis Senyar Masih Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186624//hujan_di_jakarta-sNWT_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat di Jaksel dan Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186531//gempa_maluku_tenggara_barat-FB6U_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku Tenggara Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186479//siklon_tropis-Am62_large.jpg
BMKG: Siklon Tropis Senyar di Indonesia Mulai Melemah, Kini Masuk Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186412//cuaca-vbi2_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprakirakan Berawan Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement