Gempa M4,7 Guncang Gorontalo, Pusatnya di Darat!

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,7 mengguncang wilayah Gorontalo pada Selasa (21/5/2024) siang ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa pusat gempa berada di darat Timur Laut Pohuwato, Gorontalo.

"Mag:4.7, 21-Mei-24 12:16:46 WIB, Lok:0.84 LU, 121.97 BT (Pusat gempa berada di darat 42 Km Timur Laut Pohuwato, Gorontalo), Kedalaman:37 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG menjelaskan gempa bumi turut dirasakan di Pohuwato dengan skala II-III.

"Dirasakan (MMI) II-III Pohuwato," jelasnya.

