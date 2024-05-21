Kisah Mistis Ranjang Soekarno di Istana Merdeka, Tak Berani Ditempati Soeharto Selama 32 Tahun Berkuasa

PRESIDEN Soekarno sudah meninggal pada 21 Juni 1970, atau sekitar 53 tahun lalu. Tapi, Sang Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia itu masih dikenang sampai kini. Bahkan beberapa benda peninggalannya dianggap sakral alias keramat.

Salah satunya ranjang yang pernah ditempati Soekarno di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Selama tinggal di Istana Merdeka, Bung Karno sering menggunakan ranjang tersebut sebagai tempat tidurnya. Tapi setelah ia tiada, muncul beragam cerita di balik ranjang tersebut bersejarah itu.

Bahkan menyeruak cerita mistis. Ranjang Soekarno dianggap angker. Sampai-sampai tak ada Presiden setelah yang berani menempati ranjang tersebut.