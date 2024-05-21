Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Api Ibu Kembali Erupsi Siang Ini, Kolom Letusan Capai 5.000 Meter dari Puncak

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |14:38 WIB
Gunung Api Ibu Kembali Erupsi Siang Ini, Kolom Letusan Capai 5.000 Meter dari Puncak
Gunung Ibu (Foto: PVMBG)
JAKARTA - Gunung Api Ibu, Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi pada Selasa (21/5/2024) siang ini sekira pukul 14.01 WIT kolom letusan mencapai 5.000 meter dari puncak. Hal itu disampaikan dalam website Magma Indonesia Kementerian ESDM.

"Tinggi kolom letusan teramati ± 5000 m di atas puncak (± 6325 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat dan barat laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung," tulis Richard Chaniago dalam website Magma Indonesia.

Richard juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi salah satunya agar tidak ada aktivitas dengan radius 4-7 kilometer ke arah bukaan kawah bagian Utara Gunung Api Ibu.

"Masyarakat di sekitar G. Ibu dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 7 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu. Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata)," ucapnya.

Richard juga meminta agar tetap menjaga kondusivitas dan tidak menyebarkan narasi bohong atau hoax. Menurutnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat terus berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung serta Pos Pengamatan Gunung Api Ibu.

