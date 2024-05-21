Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda sidang pembacaan putusan etik terhadap Nurul Ghufron.

Ketua Majelis Sidang Etik, Tumpak Hatorangan Panggabean menyebutkan, penundaan tersebut berdasarkan saran dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Karena kami sudah mendapatkan penetapan yang memerintahkan kami untuk menunda maka sesuai dengan kesepkatan dari Majelis, maka persidangan ini kami tunda," kata Tumpak di ruang sidang etik pada Kantor Dewas KPK, Selasa (21/5/2024).