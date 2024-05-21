Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Puan Maharani, Jokowi Ungkap Tak Ada Pembahasan soal Megawati Soekarnoputri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |15:07 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani di acara World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada Minggu 20 Mei 2024.

Saat itu, Presiden Jokowi mengaku tidak ada pembahasan mengenai pertemuan dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Mulanya, Jokowi menjawab mengenai momen akrabnya dengan Puan saat World Water Forum (WFF) ke-10 di Bali. Ia menyebutkan, dirinya sudah lama akrab dengan Puan.

“Sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan mba Puan. Ya kan sumringah semua, masa ngga boleh sumringah. Yang diobrolkan ya masalah air, namanya di WFF,” ungkap Jokowi setelah meninjau lokasi dan korban banjir bandang di Posko Pengungsian Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Selasa (21/5/2024).

Kemudian, Jokowi menyebutkan bahwa tidak ada pembahasan mengenai pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Puan Maharani.

“Dengan mba Puan engga ada (pembahasan mengenai pertemuan dengan Megawati),” tukasnya.

Sebelumnya, momen menarik terjadi saat gala dinner KTT ke-10 World Water Forum (WWF) di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/5/2024) malam. Dalam acara itu, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) bertemu dengan Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani .

