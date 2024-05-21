Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita 3 Kendaraan SYL, Mulai dari Mercy Sprinter hingga New Jimny

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |17:23 WIB
KPK Sita 3 Kendaraan SYL, Mulai dari Mercy Sprinter hingga New Jimny
KPK sita kendaraan SYL (foto: dok Humas KPK)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan terhadap aset milik eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kali ini, aset yang disita berupa tiga kendaraan yang terdiri dari dua mobil dan satu motor.

"Tim Penyidik telah selesai melakukan penyitaan beberapa kendaraan motor yang diduga milika Tersangka SYL dengan menggunakan 1 unit Mobil Merk Mercedes Benz Sprinter Warna Putih beserta 1 buah kunci remote mobil," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Dewas KPK, Selasa (21/5/2024).

Ali menjelaskan, mobil tersebut ditemukan di Perumahan Bumi Permata Hijau, Kel. Rappocini, Kec. Rappocini, Kota Makassar dan diduga sengaja disembunyikan. Kemudian, KPK juga menyita mobil dan motor yang ditemukan di Perum The Orchid jalan Orchid Indah, Kel. Tanjung Merdeka, Kec. Tamalate, Kota Makassar.

"1 unit mobil New Jimny Warna Ivory beserta 1 buah kunci dan 1 unit motor Honda X-ADV 750 CC warna silver dominan beserta 3 buah kunci," ungkap Ali.

Ali melanjutkan, demi keamanan kendaraan tersebut kemudian dititipkan di Polrestabes Makassar. "Temuan ini kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara penyidikan dugaan TPPU Tersangka SYL," ujarnya.

Sebelumnya, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu mobil merk Mercedes Benz Sprinter milik mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penyitaan tersebut terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

