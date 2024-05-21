Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok, DKPP Gelar Sidang Etik Tertutup Soal Dugaan Asusila yang Dilakukan Ketua KPU

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |18:53 WIB
Besok, DKPP Gelar Sidang Etik Tertutup Soal Dugaan Asusila yang Dilakukan Ketua KPU
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dijadwalkan akan menggelar sidang etik terkait perkara dugaan tindakan asusila yang dilakukan Ketua KPU RI, Hasyim Asya'ri, pada hari Rabu (22/5/2024) besok. Adapun, dalam sidang ini DKPP dijadwalkan bakal memanggil Hasyim Asya'ri sebagai pihak teradu untuk diminta keterangannya.

"Besok mulai disidangkan," kata Ketua DKPP, Heddy Lugito saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/5/2024).

Mengingat ini merupakan perkara dugaan tindakan asusila yang dilakukan penyelenggara Pemilu, Heddy menyampaikan bahwa sidang tersebut akan digelar secara tertutup.

"Semua perkara asusila disidangkan secara tertutup," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, agenda persidangan akan dimulai sekira pukul 09.00 WIB di ruang sidang DKPP, Jakarta Pusat.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FKUI) melalui Kuasa Hukum korban, Aristo Pangaribuan melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) , Kamis (18/4/2024). Laporan itu dilayangkan atas dugaan asusila yang dilakukan Hasyim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899//harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177682//kpu_ri-UAp6_large.jpg
Dituding Roy Suryo Selundupkan Aturan Terkait Ijazah Gibran, KPU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170370//ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-EczV_large.jpg
KPU Minta Maaf Sempat Tutupi Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159259//sidang_fadel_badjideh-hl3d_large.JPG
Sidang Vadel Badjideh: JPU Batal Hadirkan Saksi Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990//dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/337/3140716//x_kpu-xJ0a_large.jpg
Medsos X Diretas Situs Judol, KPU Minta Bantuan BSSN 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement