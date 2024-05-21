Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dewas KPK Nyatakan Putusan Etik Nurul Ghufron Sudah Siap Dibacakan

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |19:12 WIB
Dewas KPK Nyatakan Putusan Etik Nurul Ghufron Sudah Siap Dibacakan
Ketua Dewas KPK, Tumpak (foto: MPI/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pembacaan putusan sidang etik Nurul Ghufron. Sejatinya, sidang pembacaan putusan dugaan penyalahgunaan wewenang Wakil Ketua KPK terkait mutasi pegawai ASN di Kementerian Pertanian (Kementan) dibacakan sore ini.

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan, surat putusan itu sudah selesai dibuat.

"Sebetulnya putusannya sudah selesai, musyawarah majelis pun kemarin sudah selesai, sudah dengan suara bulat," kata Tumpak saat konferensi pers di Kantor Dewas KPK, Selasa (21/5/2024).

Tumpak menjelaskan, pada Senin (20/5/2024) sore, pihaknya menerima penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam penetapan tersebut, Dewas selaku pihak terlapor diminta untuk menunda pembacaan putusan tersebut.

"Tadi kira-kira jam 1, dikirim lah penetapan melalui e-court juga yang menyatakan bahwa harus dilakukan penundaan," ujarnya.

"Tentunya kami selaku Dewas lebih khusus lagi selaku Majelis Dewas harus menghormati penetapan yang dikeluarkan PTUN, maka ditundalah pembacaan putusan walaupun sudah selesai, walaupun musyawarah sudah selesai, tinggal membacakan saja," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186829//kpk-MqCZ_large.jpg
KPK Temukan Tambang Ilegal di Pulau Sebayur Besar Labuan Bajo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186675//kpk-Ua71_large.jpg
KPK Yakin Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Paulus Tannos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186608//migas-T1ry_large.jpg
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186604//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-mKd1_large.jpg
Tiga Eks Pejabat ASDP Bebas, KPK: Penyidikan Tetap Berlanjut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186587//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Pb8C_large.jpg
Ira Puspadewi Resmi Bebas, KPK: Proses Rehabilitasi Ditangani Kemenkum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186558//mantan_dirut_asdp_ira_puspadewi-3GiU_large.jpeg
Breaking News: Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi Bebas Usai Dapat Rehabilitasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement