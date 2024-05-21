Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Loyalitas Perjuangan Airlangga Menangkan Prabowo-Gibran Tak Perlu Diragukan

Rico Afrido S , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |20:02 WIB
Loyalitas Perjuangan Airlangga Menangkan Prabowo-Gibran Tak Perlu Diragukan
Sekjen AMPG Syafaat Perdana (Foto : AMPG)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Syafaat Perdana merespons pernyataan Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari lucu karena mengatakan Golkar bisa menjadi Brutus di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Syafaat pun heran Qodari merasa lebih memahami kondisi internal partai berlambang pohon beringin dibandingkan kader Partai Golkar sendiri.

"Mungkin Qodari lagi standup comedy, karena agak lucu ya, kok orang luar bisa lebih paham kondisi internal partai kami?" ujar Syafaat, Selasa (21/5/2024).

Karena itu dirinya menegaskan, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, partai pemenang nomor dua Pemilu 2024 sudah teruji dalam soliditas dan loyalitas.

Anggota dewan kehormatan HIPMI ini juga menegaskan, Airlangga membawa Golkar sebagai partai yang paling loyal pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Loyalitas Golkar juga ditunjukkan dengan mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Bahkan, menurutnya Airlangga membuktikan jiwa ksatrianya dengan memilih untuk mencalonkan Gibran sebagai cawapres dari Partai Golkar mendampingi Prabowo Subianto. Padahal, seluruh internal kader partai beringin solid untuk mengusung Airlangga sebagai capres 2024.

"Kalau terkait materi uji loyalitas, kami rasa Golkar sudah tuntas lah itu. Jiwa ksatria Pak Airlangga sebagai Ketum Golkar sudah terbukti. Beliau berhasil menahan ego pribadi dan golongan sebagai calon presiden pada saat itu, yang memilih sikap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dengan menyandingkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo," ujar Syafaat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178145/partai_golkar-9hdI_large.jpg
Bahlil Lahadalia Ngaku Pernah Menderita Busung Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168166/muhammad_sarmuji-djWn_large.jpg
Pascademo Ricuh, Sekjen Golkar Instruksikan Kader Proaktif Salurkan Aspirasi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165862/doli-yR4Y_large.jpg
Prabowo Dukung Kepemimpinan Bahlil di Golkar, Isu Munaslub Menguap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161672/golkar-sXh1_large.jpg
Golkar Dorong Hilirisasi Nasional dengan Perkuat Legislasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147500/bapera-V8uI_large.jpg
Buntut Polemik Raja Ampat, Bapera Rapatkan Barisan Kawal Ketum Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/338/3126288/mkgr-sXgk_large.jpg
Basri Baco Targetkan Kursi DPRD DKI dari Ormas Sayap Golkar Naik 2 Kali Lipat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement