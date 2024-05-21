Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

WWF 2024 Bali, BKSAP DPR: Jadi Forum Penanggulangan Krisis Air Dunia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |19:57 WIB
WWF 2024 Bali, BKSAP DPR: Jadi Forum Penanggulangan Krisis Air Dunia
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A


JAKARTA - Anggota Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Hasnuryadi Sulaiman, menilai, forum 10th World Water Forum (WWF) yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali menjadi momen parlemen dunia bertukar pikiran mengenai isu air bersih.

"Tentunya ini menjadi momen yang berharga bagi para perwakilan parlemen dunia dari 49 negara untuk berbagi wawasan seputar penanggulangan krisis air di dunia," kata Hasnuryadi dalam keterangan tertulisnya dikutip, Selasa (21/5/2024).

Hasnuryadi mengatakan, sikap DPR RI sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

PBB memang mencanangkan program SDGs 6, di mana tujuan pembangunan ini untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih yang berkelanjutan untuk semua.

Halaman:
1 2
      
