Ibu Bejat! Rekam Anaknya saat Disetubuhi Pria Lain, Pas Ketahuan Hamil Minta Diaborsi

JAKARTA - NKS (47) seorang ibu yang tega membiarkan putrinya HR (16) berhubungan seksual dengan seorang pria, lalu merekam adegan dewasa tersebut. Saat ini NKS telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Timur.

"Dimana tersangka dalam hal ini orang tua kandung berinisial NKS alias M (47) di mana memberikan keleluasaan kepada putrinya yang masih dibawah umur dengan inisial HR (16) untuk disetubuhi oleh pacarnya. di mana orang tua kandungnya ini sampai merekam persetubuhan yang dilakukan oleh anaknya," ujar Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ari Lilipaly, kepada wartawan Senin (20/5/2024).

Hubungan dewasa yang membuat HR hamil tersebut dilakukan di suatu kost, di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sang ibu yang mengetahui putrinya hamil itu langsung berusaha menggugurkan kandungan HR.

“Ibunya berusaha untuk anak yang dalam kandungan itu digugurkan berusaha dengan segala macam cara seperti membeli nanas muda dan semacamnya tetapi kandungan dari anak itu tetap kuat," kata Kapolres.

Namun cara yang ditempuh selama ini untuk menggugurkan kandungan anaknya gagal, hingga tersangka menyuruh seseorang agar mencari obat aborsi. Hingga akhirnya calon bayi di dalam kandungan HR meninggal akibat obat aborsi tersebut.