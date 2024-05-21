Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Motif Ibu Kandung Rekam Persetubuhan Anak dengan Pacarnya, Polisi: Demi Kepuasan Birahi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |03:29 WIB
Motif Ibu Kandung Rekam Persetubuhan Anak dengan Pacarnya, Polisi: Demi Kepuasan Birahi
JAKARTA - Seorang ibu berinisial NKS (47) tega merekam persetubuhan putri kandungnya berinisial HR (16) dengan sang pacar. Polisi mengungkap, motif NKS melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly mengatakan, NKS mengaku memiliki ketertarikan pada pacar putri kandungnya. Oleh karena itu, NKS sengaja merekam persetubuhan putrinya dengan pacarnya.

“Latar belakangnya ibunya juga tertarik dengan pacar anaknya, motifnya itu untuk kepuasan diri dari ibunya itu,” kata Nicolas kepada wartawan, Senin (20/5/2024).

Nicolas mengungkap, aksi persetubuhan anak kandung NKS dan pacarnya terjadi di sebuah tempat kos di Bekasi. Persetubuhan yang dilakukan tersebut akhirnya membuat putri NKS hamil.

“Persetubuhan yang dilakukan oleh anaknya dan pacar ini di tempat kos (kawasan Kota Bekasi) dan pada akhirnya putrinya ini hamil,” jelasnya.

Saat mengetahui sang putri hamil, NKS berupaya berbagai cara untuk menggugurkan kandungan HR. Namun janin selalu dalam kondisi sehat.

“Ibunya berusaha untuk anak yang dalam kandungan itu digugurkan berusaha dengan segala macam cara seperti membeli nanas muda dan semacamnya tetapi kandungan dari anak itu tetap kuat,” tutur Nicolas.

Karena selama ini cara yang dilakukan gagal untuk menggugurkan bayi di dalam kandungan anaknya, tersangka lalu menyuruh seseorang agar mencari obat aborsi. Hingga akhirnya calon bayi di dalam kandungan HR meninggal akibat obat aborsi tersebut.

"Kurang lebih (usai kandungan) 7 bulan, maka orang tua kandung yakni Ibu M itu meminta bantuan dari tersangka lainnya yaitu ibu N (55) untuk membelikan obat aborsi dan kebetulan dibelinya di kawasan pasar Pramuka," kata Kapolres.

