Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pejalan Kaki Terlindas Dump Truk saat Hendak Menyebrang di Jalan Pelabuhan Jakut

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |08:57 WIB
Pejalan Kaki Terlindas Dump Truk saat Hendak Menyebrang di Jalan Pelabuhan Jakut
Ilustrasi (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pejalan kaki terlindas dump truk saat hendak menyebrang di Jalan Raya Pelabuhan (Tanjung Priok) dekat Gang Lorong IV, Koja, Jakarta Utara, Senin 20 Mei 2024 malam. Akibatnya kaki pria bernama Zulfiad (31) itu remuk.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Edy Purwanto mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 22.00 WIB.

Awalnya Zulfiad hendak menyeberang lalu muncul dump truk berpelat B 9497 JYU yang dikemudikan insial E (65) warga Karawang dan melindas kaki korban.

 BACA JUGA:

"Akibat kecelakaan tersebut pejalan kaki atas nama Zulfiad mengalami luka pada bagian kaki kiri hancur dan kaki kanan luka terbuka," ujar Edy Purwanto, Selasa (21/5/2024).

Zulfiad kemudian dilarikan ke RSUD Koja yang tidak jauh dari lokasi kejadian kecelakaan untuk mendapatkan pertolongan.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement