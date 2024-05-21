Pejalan Kaki Terlindas Dump Truk saat Hendak Menyebrang di Jalan Pelabuhan Jakut

JAKARTA - Seorang pejalan kaki terlindas dump truk saat hendak menyebrang di Jalan Raya Pelabuhan (Tanjung Priok) dekat Gang Lorong IV, Koja, Jakarta Utara, Senin 20 Mei 2024 malam. Akibatnya kaki pria bernama Zulfiad (31) itu remuk.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Edy Purwanto mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 22.00 WIB.

Awalnya Zulfiad hendak menyeberang lalu muncul dump truk berpelat B 9497 JYU yang dikemudikan insial E (65) warga Karawang dan melindas kaki korban.

BACA JUGA:

"Akibat kecelakaan tersebut pejalan kaki atas nama Zulfiad mengalami luka pada bagian kaki kiri hancur dan kaki kanan luka terbuka," ujar Edy Purwanto, Selasa (21/5/2024).

Zulfiad kemudian dilarikan ke RSUD Koja yang tidak jauh dari lokasi kejadian kecelakaan untuk mendapatkan pertolongan.

(Salman Mardira)