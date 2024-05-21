Waspada! Pesisir Jakarta Berpotensi Diterjang Banjir Rob hingga 29 Mei

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mewanti-wanti untuk masyarakat agar waspada terhadap banjir pesisir atau rob yang berpotensi menerjang wilayah pesisir Ibu Kota hingga 29 Mei 2024.

“Waspada banjir pesisir Provinsi DKI Jakarta durasi 21-29 Mei 2024,” demikian keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram @bpbddkijakarta dilihat Selasa (21/5/2024).

BPBD menyebutkan, peringatan itu diterbitkan seiring adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan Purnama yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta.

