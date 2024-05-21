Lalu Lintas Tol Dalam Kota hingga Jakarta-Tangerang Padat, Contraflow Diberlakukan

JAKARTA - Kepadatan lalu lintas terjadi di sejumlah titik ruas tol mengarah ke Jakarta diantaranya ruas Tol Dalam Kota dari arah Jakarta-Cikampek (Japek) hingga ruas Tol Jakarta-Tangerang (Janger) pada Selasa (21/5/2024) pagi ini.

"08.10 WIB Cawang arah Tebet PADAT, kepadatan volume lalin. Tebet - Pancoran PADAT, kepadatan volume lalin. Kuningan KM 06 - Semanggi KM 07 arah Senayan PADAT, kepadatan volume lalin," cuit laman X @PTJASAMARGA.

"08.10 WIB #Tol_DalamKota Grogol KM 15 - Tomang KM 13 arah Cawang PADAT, kepadatan volume lalin. Pejompongan KM 10 arah Cawang PADAT, kepadatan volume lalin. Senayan KM 09 PADAT, kepadatan volume lalin," tambahnya.

BACA JUGA:

PT Jasamarga juga memberlakukan contraflow mulai dari Gerbang Tol (GT) Halim mengarah ke Senayan.

"08.08 WIB Setelah GT Halim 3 KM 01+300 - Senayan KM 08+100 DIBERLAKUKAN LAJUR CONTRAFLOW/kanan, harap tertib di antrian," jelasnya.