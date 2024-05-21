Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Pesawat Jatuh di BSD, Polisi Bakal Periksa Pemilik Pesawat

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |14:05 WIB
Kasus Pesawat Jatuh di BSD, Polisi Bakal Periksa Pemilik Pesawat
Pesawat latih jatuh di BSD (foto: MPI/Isra)
JAKARTA - Penyidik Polres Tangerang Selatan akan memanggil pemilik dari Pesawat Tecnam P2006T komunitas Indonesia Flying Club untuk dimintai keterangan terkait peristiwa kecelakaan yang terjadi pada Minggu (19/5/2024).

"Polres Tangerang Selatan akan memanggil pemilik pesawat tersebut, untuk menjelaskan peristiwa itu, pesawat jatuh dan memakan korban ada korbannya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary syam ditemui di Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Ade Ary mengatakan, nanti Polres Tangerang Selatan akan menanyakan soal kepemilikan pesawat Tecnam P2006T berbadan hukum atau milik perorangan.

"Kita dalamin terus untuk menjalani klarifikasi untuk menjelaskan rute penerbangan, jadwal penerbangan dan sebagainya. Nanti yang menjadwalkan Polres Tangerang Selatan," ujarnya.

Selain itu, mantan Kapolres Jakarta Selatan ini mengatakan pendalaman terus dilakukan Bersama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Pemerintah Kota (Pemkot) terkait penyebab kecelakaan.

"Saat ini masih dilakukan penyelidikan polres Tangerang Selatan bekerja sama KNKT dan Pemkot Tangerang selatan untuk mengungkap penyebab kecelakaan," tuturnya.

