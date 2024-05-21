Ngeri! Petugas Damkar Bogor Evakuasi Ular Sanca 4 Meter dari Lubang Kloset

BOGOR - Tim Rescue Damkar mengevakuasi ular jenis sanca dari rumah warga di wilayah Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Ular tersebut bersembunyi di dalam lubang kloset kamar mandi.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor, M. Ade Nugraha mengatakan, evakuasi itu berlangsung sekira pukul 10.40 WIB. Awalnya, pemilik rumah yang hendak ke kamar mandi melihat kepala ular muncul dari dalam lubang kloset tersebut.

"Pelapor ketakutan dan menghubungi ke Damkar," kata Ade dalam keterangannya, Selasa (21/5/2024).

Dari situ, Tim Rescue bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Dengan perlahan, petugas berupaya mengeluarkan ular sanca tersebut.