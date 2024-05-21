Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ngeri! Petugas Damkar Bogor Evakuasi Ular Sanca 4 Meter dari Lubang Kloset

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |14:15 WIB
Ngeri! Petugas Damkar Bogor Evakuasi Ular Sanca 4 Meter dari Lubang Kloset
Ular sanca di Kota Bogor (foto: dok Damkar Bogor)
A
A
A

BOGOR - Tim Rescue Damkar mengevakuasi ular jenis sanca dari rumah warga di wilayah Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Ular tersebut bersembunyi di dalam lubang kloset kamar mandi.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor, M. Ade Nugraha mengatakan, evakuasi itu berlangsung sekira pukul 10.40 WIB. Awalnya, pemilik rumah yang hendak ke kamar mandi melihat kepala ular muncul dari dalam lubang kloset tersebut.

"Pelapor ketakutan dan menghubungi ke Damkar," kata Ade dalam keterangannya, Selasa (21/5/2024).

Dari situ, Tim Rescue bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Dengan perlahan, petugas berupaya mengeluarkan ular sanca tersebut.

