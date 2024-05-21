Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Evakuasi Bus Rombongan Perangkat Desa Terguling di Tol Tangerang-Merak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |14:58 WIB
Polisi Evakuasi Bus Rombongan Perangkat Desa Terguling di Tol Tangerang-Merak
Bus rombongan Apdesi Serang terguling di Tol Tangerang-Merak (Foto: Instagram @info.negeri)
A
A
A

TANGERANG - Bus yang berisikan rombongan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang, Banten, mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol Tangerang-Merak, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang Selasa (21/5/2024).

Kasi Humas Polres Kota Tangerang Ipda Jaenudin membenarkan kecelakaan lalu lintas tersebut pada pukul 09.15 WIB.

"Betul kecelakaan lalu lintas pada rombongan apdesi Kabupaten Serang di Tol Tangerang-Merak," kata dia saat dikonfirmasi, Selasa (21/5/2024).

Akibat dari kecelakaan tersebut, sejumlah penumpang dilaporkan mengalami luka-luka yang mana saat ini telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. 

"Korban luka-luka sementara itu yang dapat kami laporkan, dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat," ujarnya.

Lebih jauh, belum diketahui secara pasti penyebab dari kecelakaan tersebut. "Kita belum tahu kronologi ataupun penyebab kecelakaan. Saat ini penanganannya sedang evakuasi badan bus yang tersangkut," jelasnya.

(Arief Setyadi )

      
