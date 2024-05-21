Masih Ingat Bayi Tertukar di Bogor, Begini Kabar Terbarunya

BOGOR - Polisi mendatangi kediaman bayi yang sempat tertukar di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Hal ini untuk memantau kondisi dan tumbuh kembang dua anak tersebut.

"Anak-anak tersebut saya anggap seperti anak sendiri, sebagai anak asuh Polres Bogor," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Selasa (21/5/2024).

Tak hanya itu, Rio juga ingin memastikan kondisi kesehatannya. Seperti mendapatkan vaksin atau imunisasi secara tepat dan sesuai waktunya.

"Dan saat ini saya cukup senang melihat mereka dalam kondisi baik," ungkapnya.

Polres Bogor, tambah Rio, akan selalu siap untuk membantu kebutuhan anak-anak tersebut jika memang nantinya dibutuhkan orangtuanya.

"Jika ada dan butuh sesuatu sampaikan kepada saya, segala kebutuhannya entah itu sekolah, kesehatan atau apapun," pungkasnya.