Bocah SMP Terjun Bebas di Tebet, Kondisinya Sudah Bisa Rawat Jalan di Rumah

JAKARTA - Bocah SMP, GA (14) yang terjun bebas di gedung sekolahnya kawasan Tebet, Jakarta Selatan saat ini tengah menjalani rawat jalan di rumah.

KPAI pun bakal menemui pihak orangtua korban guna memastikan kondisi terkini korban.

"Saat ini sudah kembali dari perawatan di rumah sakit tadi malam jam 10. Saat ini sedang pemulihan di rumah oleh pendampingan orang tua," ujar Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono pada wartawan, Selasa (21/5/2024).

Menurutnya, pihaknya bakal mengunjungi rumah korban untuk memastikan kondisinya tersebut. Selain itu, KPAI juga ingin memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis.

"Pihak satuan pendidikan sudah menjenguk ke sana dan kita dorong nanti dari Sudin PPAPP agar nanti mendampingi dari segi psikologisnya," tuturnya.

Pendampingan psikologis itu, tambahnya, penting dilakukan pada korban sehingga bocah berusia 14 tahun itu mau kembali bersekolah sebagaimana biasanya. Pendampingan psikologis pun harus dilakukan agar bocah tersebut tak merasa terkucilkan atau tak merasa jika dia tidak mendapatkan perhatian, khususnya dari teman-temannya.

(Fakhrizal Fakhri )