Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah SMP Terjun Bebas di Tebet, Kondisinya Sudah Bisa Rawat Jalan di Rumah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |16:01 WIB
Bocah SMP Terjun Bebas di Tebet, Kondisinya Sudah Bisa Rawat Jalan di Rumah
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bocah SMP, GA (14) yang terjun bebas di gedung sekolahnya kawasan Tebet, Jakarta Selatan saat ini tengah menjalani rawat jalan di rumah.

KPAI pun bakal menemui pihak orangtua korban guna memastikan kondisi terkini korban.

"Saat ini sudah kembali dari perawatan di rumah sakit tadi malam jam 10. Saat ini sedang pemulihan di rumah oleh pendampingan orang tua," ujar Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono pada wartawan, Selasa (21/5/2024).

Menurutnya, pihaknya bakal mengunjungi rumah korban untuk memastikan kondisinya tersebut. Selain itu, KPAI juga ingin memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis.

"Pihak satuan pendidikan sudah menjenguk ke sana dan kita dorong nanti dari Sudin PPAPP agar nanti mendampingi dari segi psikologisnya," tuturnya.

Pendampingan psikologis itu, tambahnya, penting dilakukan pada korban sehingga bocah berusia 14 tahun itu mau kembali bersekolah sebagaimana biasanya. Pendampingan psikologis pun harus dilakukan agar bocah tersebut tak merasa terkucilkan atau tak merasa jika dia tidak mendapatkan perhatian, khususnya dari teman-temannya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/338/3165851/arifatul_choiri-HTEB_large.jpg
Pelajar Ikut Demo, Menteri PPPA: Apakah Mereka Tahu yang Sebenarnya Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136762/ham-zkvh_large.jpg
Menteri HAM: Siswa Nakal Digembleng di Barak Militar Tak Melanggar HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/519/3035327/siswa-sd-di-sampang-mogok-belajar-hari-pertama-sekolah-protes-tabungan-tak-cair-ifTWi6ylYT.jpg
Siswa SD di Sampang Mogok Belajar Hari Pertama Sekolah Protes Tabungan Tak Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/525/3030083/curangi-domisili-ratusan-siswa-didiskualifikasi-dari-ppdb-jabar-2024-jalur-zonasi-Ii4d8noIiV.jpg
Curangi Domisili, Ratusan Siswa Didiskualifikasi dari PPDB Jabar 2024 Jalur Zonasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/337/3019417/ilham-habibie-salah-satu-pilar-indonesia-emas-2045-adalah-pembangunan-manusia-dan-iptek-QYgXuTQrmi.jpg
Ilham Habibie: Salah Satu Pilar Indonesia Emas 2045 adalah Pembangunan Manusia dan Iptek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001787/usai-dilantik-ppi-turki-siap-wujudkan-indonesia-emas-2045-Inse0XQ8Bk.jpg
Usai Dilantik, PPI Turki Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement