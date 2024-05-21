Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah SMP Terjun Bebas di Tebet, KPAI Sarankan Ini ke Para Guru

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |16:09 WIB
Bocah SMP Terjun Bebas di Tebet, KPAI Sarankan Ini ke Para Guru
Komisioner KPAI Aris Adi Leksono (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyarankan, agar para guru di semua sekolah di Jakarta untuk lebih perhatian pada anak didiknya dan bisa melakukan deteksi dini atas persoalan yang dihadapi para siswa. Hal itu guna mengantisipasi peristiwa yang dialami bocah SMA, GA (14) di Tebet, Jakarta Selatan.

"Pada guru-guru tentu terpenting berikan perhatian, banyak melakukan komunikasi dan dialog pada anak, tentu kami harap guru bisa melakukan deteksi dini terkait situasi anak," ujar Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono pada wartawan, Selasa (21/5/2024).

Menurutnya, guru setidaknya diharapkan bisa melakukan deteksi dini pada anak-anak di sekolah. Contohnya, saat ada siswa datang ke dengan kondisi murung, guru bisa mengajaknya berkomunikasi untuk mencari tahu situasi anak, apakah kondisinya baik-baik saja.

"Sehingga tak terjadi perasaan-perasaan yang kemudian sitausi anak merasa dia tak diperhatikan dan seterusnya, semacam itu," tuturnya.

Ia menerangkan, pihaknya hingga kini masih menantikan hasil pemeriksaan atau asesmen dari psikolog ahli untuk mengetahui secara pasti sebab bocah SMP berusia 14 tahun itu bisa sampai loncat dari lantai gedung sekolahnya. Sekaligus untuk mengetahui kondisi psikologis anak tersebut.

"Pendampingan psikologis yang berikan PPA, yang memang memiliki fungsi melakukan pelayanan itu, kami fungsinya memastikan penanganan pada korban maksimal, tak sekadar kejadian tapi pemulihan termasuk pada keluarga korban dan teman-temannya yang ada di sekolah ini," ujarnya.

"Sistem perlindungan itu pelayanannya berjalan diberikan oleh layanan pemerintah daerah, seperti PPA, Dinas Pendidikan, Kepolisian terlibat tuk menyelidiki agar ini bisa tergali, motif apa sebenarnya yang terjadi," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement