Pelaku Pembacokan Remaja di Depok Ternyata Salah Sasaran, Dikira Lawan Tawuran

DEPOK - Wakapolres Depok AKBP Eko Wahyu Ferdian mengatakan bahwa remaja berinisial MFN (17) merupakan korban salah sasaran dari pelaku tawuran antar kelompok 'Mekarsari Family' dan 'Pembajak Jalan Raya Bogor'.

Diketahui empat pelaku tawuran dan salah satu pelaku pembacokan berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polres Metro Depok dan Unit Reskrim Polsek Cimanggis.

"Para pelaku ini sebenarnya mereka berkumpul di lokasi itu sudah janjian mau tawuran dengan kelompok lain. Ini kalau kita hasil interogasi sementara itu ada kelompok Mekarsari Family, kelompok Pembajak Jalan Raya Bogor nah ini mereka mau tawuran juga dengan kelompok lain," kata Eko saat konferensi pers di Mapolres Metro Depok, Selasa (21/5/2024).

"Ya, korban salah sasaran," tambahnya.

Eko menyebut motif pembacokan yakni salah sasaran korban dikira lawan tawuran. Keempat tersangka disangkakan Pasal 170 Jo 351.

"Motif tawurannya antar mereka, kelompok antar kelompok lah ya. Ya, korban salah sasaran. Ancaman 5 tahun (penjara)," ujarnya.