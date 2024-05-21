Kecelakaan Beruntun di Klapanunggal, Truk Kontainer Seruduk Dua Kendaraan hingga Masuk Jurang

BOGOR - Kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Dua orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 12.30 WIB. Awalnya, truk kontainer B 9966 UEL bergerak dari arah Klapanunggal menuju kearah Gunung Putri.

"Di TKP pada saat jalan menurun dan berbelok ke kanan menggunakan gigi perseneleng 6," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Selasa (21/5/2024).

Pengemudi truk diduga bisa mengendalikan kendaraannya dan kondisi rem yang tidak berfungsi. Truk tersebut akhirnya menabrak bagian belakang motor R 2381 RT yang ada di depannya.

"Selanjutnya truk banting stir ke kanan dan menabrak Mitsubushi Colt Diesel B 9594 NOD," jelasnya.