Wali Kota Depok Idris Bantah Perintahkan Pencopotan Spanduk Sekda Supian Suri: Demi Allah Gak Nyuruh!

DEPOK - Wali Kota Depok, Mohammad Idris membantah pencopotan spanduk Sekretaris Daerah (Sekda), Supian Suri di dekat lokasi acara Lebaran Depok 'Ngubek Empang' kawasan Cilodong bukan atas perintahnya kepada oknum Satpol PP.

"Yang copot siapa? Tanya aja Satpol PP, saya nggak nyuruh kok, tanya saja dia (Satpol PP) kenapa gitu. Nggak nyuruh saya demi Allah nggak nyuruh, saya nggak nyuruh Satpol PP dari mana gitu," kata Idris saat ditemui di kawasan Tapos, Depok, Selasa (21/5/2024).

Tak hanya spanduk Supian Suri yang digadang-gadang maju Pilwalkot Depok 2024, melainkan spanduk Bacawalkot independen Baharuddin juga dicopot oleh Satpol PP. Ia mencontohkan, spanduk yang tak berizin di wilayah Sukmajaya pun dicopot.

"Ya mungkin kalau Satpol PP polos-polos saja, kan bukan Pak SS (Supian Suri -red) saja, spanduk udin baharudin itu dicopot. Spanduk yang di Sukmajaya spanduk iklan-iklan reklame perusahaan apa dicopot, perusahaannya WhatsApp ke saya, saya bilang itu melanggar nggak izin. Semua poster, spanduk tak berizin dicopot semuanya, itu sudah Tupoksi mereka tanpa perintah dari saya, sudah tupoksi mereka merealisasi Perda. Enggak bukan SS saja. Enggak tebang pilih," ucapnya.

Sebelumnya, Sekda Kota Depok, Supian Suri merespons soal isu pencabutan spanduk dirinya oleh oknum Satpol PP di dekat lokasi acara 'Ngubek Empang' di kawasan Cilodong, Kota Depok, beberapa waktu lalu. Ia dengan santai tidak menjadi masalah spanduk dicabut dan akan pasang lagi di tempat lainnya.

"Kita nggak tau latar belakangnya, mungkin ada yang menjadi pertimbangan. Nggak jadi masalah yang penting kita bisa pasang lagi ditempat tempat yang lain," kata Supian Suri kepada wartawan, Selasa (21/5/2024).

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengecam keras aksi arogansi dua orang oknum anggota Satpol PP yang mencabut paksa spanduk bergambar Sekda Kota Depok, Supian Suri di sekitar lokasi acara 'Ngubek Empang' di Cilodong, Kota Depok pada Kamis 16 Mei 2024.

Diketahui, Supian Suri digadang-gadang bakal maju sebagai Calon Wali Kota (Cawalkot) Depok sehingga diduga pencopotan terkesan politis.