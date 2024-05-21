Puncak Pekan Imunisasi Dunia, Tangsel Sabet 3 Penghargaan Terbaik dari Kemenkes

TANGSEL - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) memborong 3 penghargaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI).

Penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tangsel, Bambang Noertjahjo dalam kegiatan Puncak Pekan Imunisasi Dunia, di Jakarta.

Tiga penghargaan yang diraih yakni, pertama meraih predikat terbaik 1 Kabupaten/Kota dalam pencapaian target imunisasi rutin. Kedua, meraih predikat terbaik 2 Kabupaten/Kota dengan cakupan imunisasi rutin dan kejar tertinggi selama SePekan Mengejar Imunisasi (PENARI).

BACA JUGA: Kepala Desa Banjarwangunan Sebut Tak Temukan Warga Sesuai Identitas Terduga Pembunuh Vina

Lalu ketiga, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Jurang Mangu berhasil mencatatkan prestasi menjadi puskesmas dengan persentase inputan capaian imunisasi Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) terbanyak untuk semua indikator yang dinilai sejak Januari hingga akhir April 2024.

Atas capaian itu, Sekda Bambang memberikan apresiasinya kepada seluruh tenaga kesehatan yang terlibat. Menurut dia, keberhasilan ini berkat kerja keras seluruh stakeholder dalam bidang kesehatan.

"Pertama, apresiasi saya sampaikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang bekerja keras sehingga bisa mendapatkan prestasi membanggakan ini. Bahkan kita mendapatkan capaian tertinggi di tingkat nasional," terang Bambang, Selasa (21/05/2024).

Dia pun meminta jajaranya tidak berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus memberi pelayanan terbaik pada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Tangsel, Allin Hendalin Mahdaniar, mengatakan, penghargaan ini mencerminkan komitmen kuat dan kerja keras pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi di wilayahnya.