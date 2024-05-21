Mayat Perempuan di Selokan Bekasi, Polisi: Tak Ada Unsur Pidana

BEKASI - Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Untung Riswaji memastikan tidak ada unsur tindak pidana yang melatarbelakangi ditemukannya seorang wanita yang meninggal dunia di selokan kawasan Jalan Ir. H. Juanda, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Perempuan itu ternyata dalam kondisi sakit.

"Memang yang bersangkutan (korban) sedang sakit. Saat tanggal 16 kemarin bersama dengan kakaknya sedang di Rumah Sakit yang ada di Jakarta Timur, kakaknya sedang menebus tobat dan korban meninggalkan kakaknya yang masih berada di Rumah Sakit," kata Untung kepada wartawan, Selasa (21/5/2024).

Untung mengungkap identitas wanita itu berinisial ER yang berusia 37 tahun. Tidak adanya tindak pidana juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diperiksa.

"40 meter dari lokasi penemuan mayat tersebut ada penjual kopi dan melihat korban jalan sempoyongan," jelasnya.

Untung juga membantah ER tengah mengandung saat itu. Hal itu dipastikan dari hasil pemeriksaan dan keterangan keluarga korban.

"Dari hasil penyelidikan dan ataupun dari keterangan keluarga, itu tidak ada dugaan korban mengandung atau hamil," tandasnya.