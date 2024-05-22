Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Pemeriksaan Dugaan Kasus Asusila Ketua KPU, DKPP Bakal Panggil Desta Dalam

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |06:29 WIB
Sidang Pemeriksaan Dugaan Kasus Asusila Ketua KPU, DKPP Bakal Panggil Desta Dalam
Desta (Foto : Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bakal menggelar sidang perdana terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari soal dugaan kasus asusila, hari ini Rabu (22/5/2024). Korban merupakan seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan bahwa agenda sidang ini yakni mendengarkan keterangan dari pihak terkait. Selain itu, saksi ahli juga bakal memberikan kesaksian dalam sidang hari ini.

"Pihak terkait dari internal KPU dan NET TV. Pengadu mengajukan saksi ahli," kata Heddy kepada wartawan, Selasa (21/5/2024).

Heddy menyebut, salah satu anggota KPU RI yang bakal diperiksa ialah Betty Epsilon Idroos. Sementara dari pihak NET, ada pesohor Deddy Mahendra Desta yang bakal jalani pemeriksaan.

"Mereka (Betty dan Desta) kami panggil," ujar dia.

Desta dan Betty turut dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan imbas video salam ucapan untuk anggota PPLN. Video tersebut diduga masuk dalam aksi merayu yang dilakukan Hasyim.

Heddy mengatakan, sidang perdana kasus dugaan asusila Ketua KPU RI akan digelar tertutup. Alasannya karena kasus tersebut berkaitan dengan tindakan asusila.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887/mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170091/prabowo-1Zfh_large.jpg
KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Istana Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170017/kpu-Jiat_large.jpg
KPU Akan Rahasiakan Dokumen Persyaratan Peserta Pilpres, Salah Satunya Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990/dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140248/kpu_ri-7s3e_large.jpg
KPU Sarankan Anggaran Pilkada dari APBN, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642/kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement