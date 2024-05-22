Sidang Pemeriksaan Dugaan Kasus Asusila Ketua KPU, DKPP Bakal Panggil Desta Dalam

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bakal menggelar sidang perdana terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari soal dugaan kasus asusila, hari ini Rabu (22/5/2024). Korban merupakan seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan bahwa agenda sidang ini yakni mendengarkan keterangan dari pihak terkait. Selain itu, saksi ahli juga bakal memberikan kesaksian dalam sidang hari ini.

"Pihak terkait dari internal KPU dan NET TV. Pengadu mengajukan saksi ahli," kata Heddy kepada wartawan, Selasa (21/5/2024).

Heddy menyebut, salah satu anggota KPU RI yang bakal diperiksa ialah Betty Epsilon Idroos. Sementara dari pihak NET, ada pesohor Deddy Mahendra Desta yang bakal jalani pemeriksaan.

"Mereka (Betty dan Desta) kami panggil," ujar dia.

Desta dan Betty turut dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan imbas video salam ucapan untuk anggota PPLN. Video tersebut diduga masuk dalam aksi merayu yang dilakukan Hasyim.

Heddy mengatakan, sidang perdana kasus dugaan asusila Ketua KPU RI akan digelar tertutup. Alasannya karena kasus tersebut berkaitan dengan tindakan asusila.