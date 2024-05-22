Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Alasan Ratu Shima Berani Potong Kaki Anaknya Gara-gara Menyentuh Benda Terlarang Ini

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |06:42 WIB
Ternyata Alasan Ratu Shima Berani Potong Kaki Anaknya Gara-gara Menyentuh Benda Terlarang Ini
Ilustrasi alasan Ratu Shima berani potong kaki ( Foto : Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata alasan Ratu Shima berani potong kaki anaknya gara-gara menyentuh benda terlarang ini. Pasalnya di masa ratu inilah hukum tidak runcing di bawah tumpul dan tumpul di atas.

Hukum berlaku di semua rakyat, keluarga sang ratu, hingga punggawa pejabat kerajaannya. Sang ratu memiliki komitmen tegas dan adil terhadap penerapan hukuman kepada siapa saja yang bersalah. Salah satunya anaknya yang dihukum potong. Lantas apa alasannya?

Ternyata alasan Ratu Shima berani potong kaki anaknya gara-gara menyentuh benda terlarang ini dikarenakan bukti kejujuran pada kerajaan Kalijangga.

Hal ini berawal saat sang Raja Ta-che ini kemudian penasaran mengapa Kerajaan Kalingga terkenal dengan kejujurannya hingga terdengar ke Cina yang sangat jauh dari Jawa.

Suatu ketika sang raja ingin membuktikan hal itu dengan mengirim utusan menaruh pundi-pundi emas secara diam-diam di tengah jalan dekat keramaian pasar.Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan konon pundi-pundi emas itu sampai tiga tahun tetap di tempat semula. Tak ada yang berani menyentuh, apalagi membuka dan memindahkannya.

Suatu ketika anak tertua Sang Ratu Jay Shima tengah berjalan melewati pasar, ia tidak sengaja kakinya menyenggol pundi-pundi emas tersebut. Salah satu seorang pengawas utusan melihat kejadian tersebut, lalu melaporkannya kepada pemerintah kerajaan akan kejadian tersebut.

Setelah mendapat laporan tersebut, Ratu Jay Shima menjatuhkan hukuman mati kepada pelakunya, yang tak lain adalah anaknya sendiri. Beberapa patih kerajaan tidak setuju dengan keputusan Retu Jay Shima. Mereka mengajukan pembelaan untuk sang putra mahkota.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement