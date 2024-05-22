Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Saka Tatal, Sosok yang Diduga Jadi Korban Salah Tangkap di Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |07:28 WIB
Mengenal Saka Tatal, Sosok yang Diduga Jadi Korban Salah Tangkap di Kasus Pembunuhan Vina Cirebon
Ilustrasi Saka Tatal diduga jadi korban salah tangkap ( Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal Saka Tatal, sosok yang diduga Jadi korban salah tangkap di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dia merupakan salah satu terpidana yang dijatuhi hukum oleh pengadilan. 

Diketahui, kasus Vina kembali jadi perhatian masyarakat setelah diangkat ke layar lebar pada 2024 dengan judul "Vina Sebelum 7 Hari, A True Story Revealed by Vina's Spirit".

Untuk itu, beberapa pelaku pun membuat netizen penasaran. Salah satunya mengenai Saka Tatal yang bakal bebas dipenjara usai ditetapkan menjadi terdakwa pembunuhan Vina pada 2016. Menariknya, Saka ternyata merupakan salah satu korban salah tangkap.

Berikut ini mengenal Saka Tatal, sosok yang diduga Jadi korban salah tangkap di kasus pembunuhan Vina Cirebon:

Dia merupakan terpidana termuda yang dijatuhi hukuman dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon 2016.

Kala itu, Saka masih berusia 15 tahun ketika divonis bersalah lantaran mengaku terlibat kasus pembunuhan Vina dan sang kekasih Eki.

Saka dijatuhi hukuman selama 8 tahun penjara. Akan tetapi sesuai ketentuan terbaru, dia tidak menjalani hukumannya secara penuh lantaran mendapatkan remisi dan resmi bebas pada April 2020.

Halaman:
1 2
      
